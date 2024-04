Mask Singer : lancement de la nouvelle saison le 3 mai 2024, toutes les infos

Publicité





Mask Singer nouvelle saison – Après le succès des cinq premières éditions, « MASK SINGER » est déjà de retour le vendredi 3 mai 2024 à 21h10 sur TF1 pour une nouvelle saison riche en énergie et en rebondissements !





Toujours aux manettes de cette nouvelle saison, Camille Combal sera accompagné d’un nouveau quatuor d’enquêteurs. Kev Adams, redoutable et fidèle investigateur depuis la 1ère édition, Chantal Ladesou qui fait son retour tant attendu et deux nouveaux complices à ne pas sous-estimer : Inès Reg et Laurent Ruquier, prêts à endosser, avec sérieux et concentration, ce rôle d’enquêteurs de « MASK SINGER ».







12 célébrités ouvriront la saison, dissimulées derrière des costumes de folie, mais cette 6e édition sera tellement riche en surprises et en rebondissements que vous découvrirez au total plus de 20 célébrités cachées sous des masques !

Les téléspectateurs ont déjà découvert le Cornichon en avant-première sur les réseaux sociaux de TF1, mais sauront-ils deviner qui se cache derrière les costumes de l’Epouvantail, du Hamster, du Léopard ou de l’Hippopotame et bien d’autres encore ?



Des performances scéniques phénoménales, de nouveaux types de magnétos indices, un niveau vocal extraordinaire, des personnalités qui incarnent leur personnage plus que jamais, des fous rires mémorables et des révélations stupéfiantes attendent les téléspectateurs et les enquêteurs dans cette 6ème saison de « MASK SINGER »…

UN CASTING EXCEPTIONNEL

Grammy Awards, Brit Awards, MTV Music Awards, Victoire de la musique, Légion d’Honneur, plus de 70 millions de disques vendus, des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, des dizaines de millions de spectateurs au cinéma et sur scène : la 6e édition de MASK SINGER vous réserve d’énormes surprises avec des noms et des visages iconiques de la musique, de la télévision, du spectacle ou encore du cinéma qui raviront toutes les générations !

DU TRÈS GRAND SPECTACLE AVEC L’ARRIVÉE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Pour cette nouvelle saison, MASK SINGER repousse les limites du très grand spectacle avec des mises en scène encore plus époustouflantes utilisant les dernières innovations de réalité augmentée et de mapping.

Vous découvrirez des chorégraphies et des tableaux à couper le souffle, grâce également à la présence de nombreux artistes sur scène : cascadeurs, ombromanes, danseurs aériens, contorsionnistes ou encore voltigeurs, et même la troupe de la comédie musicale le Roi Lion, pour des performances scéniques extraordinaires.

Côté costumes, les ateliers de MASK SINGER ont rivalisé de créativité pour vous proposer des costumes encore plus fous et attachants. Au total plus de 6000 heures de travail pour réaliser de nouveaux costumes évolutifs extraordinaires sous lesquels se cachent les célébrités, mais également près de 800 costumes pour les danseurs de l’émission.

Un nouveau créateur a collaboré pour la première fois avec les équipes de MASK SINGER : Charlie Le Mindu, connu dans le monde entier pour ses créations iconiques pour Lady Gaga ou encore Sia.

DEUX PERSONNALITÉS DEMASQUÉES LORS DE CHAQUE SOIRÉE

Avant chaque prestation d’une célébrité masquée, les enquêteurs et le public devront rester particulièrement attentifs aux nombreux indices donnés dans les magnétos mais aussi sur les costumes… De précieux atouts pour qui saura les repérer et les interpréter.

La voix de la personnalité ne sera pas modifiée quand elle chantera mais le sera lorsque cette dernière répondra aux questions des enquêteurs, afin de ne pas être identifiée !

Le public et les enquêteurs voteront après les performances pour leur personnage préféré. Les perdants seront éliminés et devront alors révéler leur identité : une première personnalité en milieu d’émission et une seconde en fin d’émission ! Les autres célébrités garderont leurs identités secrètes et reviendront chanter la semaine suivante.

DEUX STARS INTERNATIONALES

Vêtues de costumes aux mille facettes éblouissantes, deux stars internationales réaliseront une prestation exceptionnelle, hors compétition le temps d’une soirée, dans deux épisodes différents et seront démasquées le soir même.

DEUX ENQUÊTEURS GUESTS

Ils viendront épauler les quatre enquêteurs lors de deux soirées événements, après avoir chanté en début d’émission et s’être démasqués à l’issue d’une enquête express.

UN INVITÉ SURPRISE

Une personnalité va s’infiltrer dans le jeu en cours de saison afin de tenter d’intégrer la compétition. Les cartes du jeu seront ainsi rebattues, car selon sa performance scénique et vocale, il ou elle restera peut-être dans l’aventure de MASK SINGER. Qui sait si ce nouveau personnage ne gagnera pas cette nouvelle édition ?

LE PRONO D’OR

Retour du Prono d’Or, les enquêteurs pourront actionner le Kabuki géant dès qu’ils auront la certitude d’avoir trouvé une personnalité cachée derrière un costume. En revanche, si leur Prono d’Or se révèle incorrect, l’enquêteur ne pourra plus kabuker jusqu’à la fin de la saison, ce qui arrivera pour la première fois dans l’histoire de MASK SINGER !

Chaque Prono d’Or réussi permettra à l’enquêteur de marquer 5 points supplémentaire dans le classement et de remporter un indice supplémentaire sur un autre personnage, que seul lui et les téléspectateurs découvriront !

ET VOUS ? SAUREZ-VOUS DEVINER QUELLES CÉLÉBRITÉS SE CACHENT DERRIÈRE LES MASQUES ? À VOUS DE JOUER !