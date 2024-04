C dans l’air du 9 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 9 avril 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 9 avril 2024 : le sommaire

⬛ Alain Bauer, enseignant en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et co-auteur de « Au bout de l’enquête » tome 2 avec Marie Drucker chez First Editions, est l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair. Récemment, plusieurs villes ont été le théâtre d’agressions impliquant des adolescents : après l’agression de Samara à Montpellier, un adolescent de 15 ans est décédé suite à une violente attaque près de son collège à Viry-Châtillon le jeudi 4 avril. L’augmentation de la jeunesse des auteurs de ces actes violents suscite l’inquiétude dans le domaine de l’éducation. En un an, le taux d’ « incidents graves » a connu la plus forte progression au niveau des collèges. Pour apaiser le climat scolaire, le gouvernement envisage le déploiement d’assistants d’éducation autour des collèges et des lycées. Une autre proposition consiste à créer une équipe mobile de sécurité nationale composée de proviseurs, psychologues et inspecteurs. Le Premier ministre Gabriel Attal suggère quant à lui l’instauration de conseils de discipline dès le primaire. D’autre part, la ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, envisage d’obliger les collégiens à déposer leurs téléphones portables dans des boîtes à l’entrée des établissements. Alain Bauer discutera de cette préoccupation croissante concernant l’ultra-violence à l’école et des mesures proposées pour y faire face.

⬛ Le coup de gueule de Macron

Après l’annonce d’un dérapage incontrôlé du déficit public, l’État cherche des économies. Le gouvernement doit présenter sa nouvelle trajectoire financière au Haut Conseil des finances publiques, mais des tensions émergent quant aux efforts à fournir. Emmanuel Macron a critiqué les Républicains pour leurs propositions de dépenses supplémentaires et a averti contre des économies drastiques. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, prône une approche plus rigoureuse, ce qui divise au sein de la majorité présidentielle. Edouard Philippe, quant à lui, met en garde depuis des semaines sur la question de la dette et ne cache pas ses ambitions présidentielles pour 2027 malgré une enquête préliminaire ouverte par la PNF. Les tensions entre Macron et Le Maire ainsi que l’affaire en cours pourraient affecter les plans de rétablissement des comptes publics et fracturer la majorité présidentielle.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 9 avril 2024 à 17h40 sur France 5.