« N’oubliez pas les paroles » : le tournoi des maestros 2024, ça continue ce soir sur France 2 (6 avril)

« N’oubliez pas les paroles » le tournoi des maestros 2024 au programme TV de ce samedi 6 avril 2024 – Compétition incontournable du printemps, le Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » se poursuit ce soir sur France 2 !





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV







Au programme ce soir

Nagui accueille 16 des maestros les plus talentueux pour une compétition acharnée où ils devront se surpasser en équipes pour remporter jusqu’à 100.000 euros au profit d’associations caritatives. Pour le second prime, c’est l’association Petits Princes, dont l’objectif est de réaliser les rêves des enfants et des adolescents gravement malades, qui sera mise à l’honneur.

Rappelons que samedi dernier, c’est l’équipe formée par Laurens, Jérémy, Jennifer et Alessandra qui a remporté la victoire et s’est qualifiée pour la finale.



« N’oubliez pas les paroles » le tournoi des maestros 2024 : rappel du principe

Répartis en 4 équipes de 4, ces maestros se préparent à des affrontements palpitants, mettant à l’épreuve à la fois leurs capacités individuelles et leur collaboration en équipe.

Des épreuves inédites sont au programme, promettant suspense et imprévisibilité tant pour les maestros que pour les fidèles téléspectateurs.

Qui parviendra à se qualifier pour la grande finale ? Quelle équipe remportera cette sixième édition ? Les membres de l’équipe gagnante auront droit à un voyage ensoleillé ainsi qu’à une généreuse cagnotte pour une œuvre caritative.

La maîtrise de soi et la concentration seront cruciales pour ces 16 maestros, qu’ils soient nouveaux venus ou vétérans du jeu.

Trois nouveaux maestros font leur entrée dans la compétition : Laurens, qui s’est distingué en se hissant à la deuxième place du classement avec un record de 48 clochettes, Etienne, classé 15e, et Morgiane, classée 21e.

Margaux, quant à elle, déjà victorieuse lors de précédentes éditions, pourrait-elle réitérer son exploit cette saison ? Quelle équipe saura allier stratégie et solidarité ? Êtes-vous prêts à suivre ces équipes dans des défis toujours plus exigeants ?

Bande-annonce