Cassandre du 6 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 6 avril 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 6 avril 2024 : vos épisodes de ce soir

« L’étoile du berger » (inédit) : Une dentiste est découvert morte dans les montagnes. Rapidement, le nom du procureur Chappaz est mentionné dans l’enquête, le liant au meurtre qui avait été classé des années auparavant, alors qu’il était juge d’instruction. Cassandre et son équipe sont confrontées à un dilemme lorsque toutes les preuves semblent accuser le procureur du meurtre de la jeune femme. Ils doivent agir rapidement pour démêler les différents éléments de l’enquête et prouver son innocence, alors que le doute commence à s’installer.

Avec Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Vincent Jouan (Montferrat), Yann Sundberg (Antoine), Anna Mihalcea (Emilie Marin), Chiara Collet (Sandrine Tardieu), Fred Bianconi (Jérôme Tardieu), Evelyne El GharbyKlai (Isabelle Grangier), Louis Duneton (Maxime Chalandon), Caroline Corme (Margot Derain), Noël Faure (Gilles Lemaître)



Publicité





« A contre-courant » (rediffusion) : Une évasion spectaculaire secoue un transfert de prisonniers vers le palais de justice ! Cassandre est en alerte maximale : deux codétenues armées et dangereuses sont désormais en fuite. Marchand est bouleversé, l’une d’elles a tiré à bout portant sur son collègue et ami Marco Delgal. Hospitalisé en urgence, il lutte entre la vie et la mort. Qui sont Inès Ibanez et Adèle Chanéac, ces deux fugitives que tout le monde recherche ? Quels liens les unissent et ont-elles bénéficié de complicités ? Pas de temps à perdre pour Cassandre et son équipe, les premières heures sont cruciales et la chasse à l’homme s’annonce intense !

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.