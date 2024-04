Quotidien du 30 avril 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 30 avril 2024, les invités – Ce mardi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 30 avril 2024

➤ Laura Felpin, Benjamin Voisin, Grégoire Ludig, Emmanuelle Bercot, et Rivaldo Pawawi pour « L’Esprit Coubertin » au cinéma le mercredi 8 mai

Synopsis du film : Après dix jours de compétition, les Jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient à glaner aucune médaille d’or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, tireur sportif d’exception mais athlète immature et pas très malin.



➤ Fatoumata Kébé, Astrophysicienne, pour « Au-delà du ciel » Edition Les Arènes, disponible ce jeudi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 30 avril 2024 à 19h25 sur TMC.