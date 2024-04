Pékin Express du 11 avril 2024 : pourquoi la demi-finale n’est pas diffusée ce soir sur M6 ?

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », déprogrammation ce jeudi 11 avril 2024 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg s’éclipse alors qu’M6 ne diffusera pas la suite de la saison de « Pékin Express : sur les traces du tigre d’or ».

En effet, exceptionnellement ce jeudi soir ainsi que le jeudi suivant, Pékin Express cède sa place au foot et au match de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa.











« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or », la demi-finale programmée le jeudi 25 avril

Il faudra patienter jusqu’au jeudi 25 avril 2024 pour découvrir la demi-finale. Rappelons qu’après l’élimination de Ryad et Louison, ils ne sont plus que 3 binômes encore en compétition : Romain et Laura, Patricia et Jessica, ainsi que Flavie et Jérémy.

Retrouvez les replay des émissions précédentes sur en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play.