Quotidien du 11 avril 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 11 avril 2024, les invités – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 11 avril 2024

➤ François Molins, ancien procureur général, pour « Au nom du peuple français » aux éditions Flammarion

➤ Marisa Abela pour « Back To Black » en salles le 24 avril



Synopsis : Retour sur la vie et la musique d’Amy Winehouse, à travers la création de l’un des albums les plus iconiques de la musique contemporaine, inspiré par son histoire d’amour passionnée et tourmentée avec Blake Fielder-Civil.

