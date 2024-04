Ici tout commence spoiler : Anaïs cache un secret... (vidéo épisode du 16 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Anaïs va cacher quelque chose dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle vient pourtant de se faire lâcher par la cheffe Meyer qui a été odieuse et ne veut plus d’elle dans son restaurant, Anaïs rentre à la coloc avec un large sourire…











Salomé, Gaëtan et Carla s’attendaient à devoir lui remonter le moral et ont prévu un portrait de Meyer pour jouer aux fléchettes ! Mais Anaïs a finalement l’air de très bonne humeur ! Elle reçoit un mystérieux message et dit que c’est juste une blague de David… Sauf que c’est Teyssier, qui lui envoie les coordonnées d’un producteur de truffe !

Que cache encore Anaïs avec Teyssier ? Gaëtan et Carla ont des soupçons…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 905 du 16 avril 2024, le secret d’Anaïs

