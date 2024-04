« Recherche appartement ou maison » du 20 avril : votre numéro ce soir sur M6

Publicité





« Recherche appartement ou maison » du 20 avril 2024 – Ce vendredi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Ce soir, l’agent immobilier et son équipe viennent en aide à Caroline et Nicola, Christine, ainsi que Fanny et Benoît.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







Stéphane Plaza se lance dans une mission épique en aidant une famille lyonnaise à concrétiser son rêve de s’installer au Canada, à Montréal. Caroline, Nicolas, et leurs deux enfants ont pris la décision audacieuse de tout quitter pour vivre cette aventure outre-Atlantique, un projet qui germe en eux depuis leur adolescence. Affrontant le froid canadien, Stéphane se lance dans une quête acharnée à la recherche d’appartements idylliques, tout en se familiarisant avec les subtilités légales de l’immobilier au Canada. Réussira-t-il à mener à bien cette mission ambitieuse ?

En Bourgogne, Romain Cartier rencontre Christine, une passionnée de musique de 71 ans, qui a tenu pendant des années un restaurant-concert à Beaune. Son désir est de recréer chez elle l’atmosphère chaleureuse d’un cabaret, une ambiance qui lui est si chère. Cependant, ses ressources limitées – une petite retraite et un budget restreint – semblent constituer un obstacle. Grâce à l’aide de Romain, Christine explore des maisons charmantes nichées au cœur des paysages flamboyants de la Bourgogne automnale. Trouvera-t-elle le bonheur qu’elle recherche ?



À Lille, Fanny et Benoît, tous deux musiciens classiques, ont succombé au charme de la ville et de ses habitants. Ils ont décidé de poser leurs valises dans l’hyper-centre de Lille et de trouver leur pied-à-terre idéal. Cependant, malgré plusieurs mois de recherche intensive, leur quête s’avère infructueuse jusqu’à présent. Thibault Chanel doit désormais déployer des astuces ingénieuses pour mettre en avant la localisation tout en prenant en compte l’aspect crucial des voisins. Parviendra-t-il à dénicher le bien parfait pour ce couple mélomane ?

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY