Enquête Exclusive du 29 juin : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 29 juin 2025, le sommaire Cette semaine, il a pour thème « Trump à la Maison Blanche : panique sur l'Amérique ? ».





Enquête Exclusive du 29 juin 2025 : votre émission en résumé

Cinq mois après l’investiture de Donald Trump pour un second mandat, les États-Unis ont basculé dans une nouvelle ère. Le président multiplie les décrets spectaculaires et les décisions radicales : hausse des droits de douane, politique anti-immigration, coupes budgétaires sévères, remise en cause des droits des minorités… Trump occupe tout l’espace politique et médiatique, laissant une opposition démocrate sidérée.

À Washington, l’atmosphère au sein de la Maison-Blanche a profondément changé. Les médias traditionnels sont désormais écartés : certains journalistes n’ont plus accès aux conférences de presse ni aux déplacements présidentiels, remplacés par de nouveaux médias totalement acquis au pouvoir. Brian Glenn illustre parfaitement cette nouvelle génération de journalistes : sa web-télé « Real America’s Voice » affirme dénoncer les mensonges des grands médias tout en soutenant sans réserve la politique de Trump.



L’administration Trump s’en prend aussi à l’État fédéral, accusé de gaspiller les deniers publics. En quelques mois, des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été licenciés, comme Lewis McWilliam, employé du service digital de la Maison-Blanche, remercié du jour au lendemain par un simple courriel. Ces coupes drastiques sont orchestrées par Elon Musk, proche allié de Trump, via son nouveau département DOGE (Département de l’Efficacité Gouvernementale), un organisme opaque où travaillent d’anciens employés du milliardaire, parfois âgés de seulement 19 ans. Pourtant, après quatre mois, le bilan du DOGE est très mitigé : les économies promises n’ont pas été réalisées, et Musk a annoncé vouloir se concentrer de nouveau sur ses entreprises, notamment Tesla, fragilisée par ses déboires politiques.

Restant fidèle à ses promesses de campagne, Donald Trump a également déclenché une vaste opération d’expulsion visant les 11 millions de migrants clandestins présents aux États-Unis. À la frontière mexicaine, les agents de la Border Patrol patrouillent autour du célèbre mur pour arrêter des migrants considérés comme une menace pour la sécurité publique. Contrairement aux autres services, la Border Patrol a bénéficié d’importants renforts en effectifs et en budget.

