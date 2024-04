Cassandre du 20 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 20 avril 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 20 avril 2024 : vos épisodes de ce soir

« Les régates » : Sur une plage aux abords du lac d’Annecy, un promeneur repère au loin l’épave calcinée d’un voilier. À l’intérieur, gît le corps sans vie d’une jeune fille. Il semble qu’un homme était présent à bord en sa compagnie, mais il a mystérieusement disparu. L’incendie semble avoir été délibérément provoqué, du fait que de l’essence a été répandue sur le pont du bateau. La victime répondait au nom de Cassiopée, âgée de seulement 17 ans, tandis que le jeune homme, Virgile, comptait 21 ans. La présence d’une mineure à cette heure tardive sur un voilier au milieu du lac soulève des interrogations. Se pose également la question de la localisation du corps de Virgile : a-t-il été submergé sous les eaux du lac, ou demeure-t-il en vie, caché quelque part dans la nature ? Cette affaire survient malencontreusement en pleine saison touristique, alors que la région se prépare pour la tenue imminente de la Coupe de la Ville d’Annecy, l’un des événements nautiques les plus prestigieux de la région.

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Enzo Monchauzou, Philippe Caroit, Valérie Decobert, Théo Cosset



« Neiges éternelles » : Dans le majestueux massif du Mont-Blanc, alors que des randonneurs profitent d’une belle après-midi, des détonations soudaines brisent la quiétude. Un guide de montagne et son épouse sont tragiquement assassinés, sans que le moindre mobile ne soit apparent. Seule leur fille, Estelle Sabouret, âgée de 25 ans, survit au drame, bien que blessée par une balle. L’affaire, qui défraie la chronique, est confiée à la commissaire Cassandre, autrefois en poste au 36 Quai des Orfèvres et désormais exilée en Haute-Savoie. La question qui se pose est de savoir si Estelle, championne olympique de biathlon, était la cible, ou bien sa mère Christine, propriétaire de la plus grande bijouterie d’Annecy. Par ailleurs, l’enquête révèle des zones d’ombre dans la vie d’Antoine, le père de la jeune survivante, ajoutant une dimension intrigante à cette affaire.

Avec : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Philippe Duclos, Lucie Boujenah, Marieke Bouillette

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.