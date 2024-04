Secret Story : découvrez tous les secrets des candidats ! (liste complète)

Publicité





C’est hier soir que TF1 a lancé la saison 2024 de Secret Story. On a ainsi pu découvrir les 15 habitants de la maison des secrets et la fameuse liste des secrets.





Vous voulez déjà savoir à qui appartiennent les secrets ? On vous dit tout !







La liste des secrets entièrement décryptée

– Je suis athlète aux prochains jeux : Bruno

– Je suis champion(ne) international(e) de magie : Maxime

– Nous sommes en couple : Charlène et Francesca

– Le public m’a découvert dans la saison 1 de Secret Story : Ulysse, fils d’Henri Leconte et frère de Maxime candidat de la saison 1

– Je suis le créateur ou la créatrice de quoicoubeh : Cameron

– J’ai été abandonné dans une gare à l’âge de 4 ans : Alexis

– Nous sommes les voleurs de la maison : Perrine et Maxence

– Je suis la voix française du sorcier le plus célèbre du monde : Kelyan

– Nous ne sommes pas jumeaux : Léo et Lou

– Je suis rentrée dans la maison le 2ème jour : Justine

– Je suis championne de danse latine : Cassandra

– J’ai participé à Miss Univers : Zoé

Rendez-vous ce mercredi à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de Secret Story. Et d’ici là, le flux live sera dispo sur TF1+ de 10h à 12h.



