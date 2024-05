Ici tout commence spoilers : Teyssier revient, les résumés jusqu’au 24 mai 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 24 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend plus tard ce mois-ci dans votre feuilleton quotidien culinaire « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 20 au vendredi 24 mai 2024.











On peut déjà vous dire que dans trois semaines, la Coupe de France touche à sa fin. La finale approche et il y a de la tricherie dans l’air ! Mais Laetitia et Teyssier ne sont pas dupes et comptent bien mettre toutes les chances du côté de Kelly. Va-t-elle remporter la victoire ?

Le 24 mai, Emmanuel fait finalement son grand retour à l’institut Auguste Armand, bien décidé à faire tomber Cardone et reprendre sa place. Celle-ci s’est mis tous les élèves à dos en l’espace de quelques semaines…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 mai 2024

Lundi 20 mai 2024 (épisode 928) : Kelly se fait saboter lors de la Coupe de France ! Au Double A, Livio peine à se faire des alliés… Au tour de Vic de se mêler des affaires de cœur !

Mardi 21 mai 2024 (épisode 929) : Il y a de la tricherie dans l’air, à la Coupe de France ! Lors de la journée portes ouvertes, Cardone est mise au pilori. De son côté, Mehdi cale au moment du dessert…

Mercredi 22 mai 2024 (épisode 930) : En Bretagne, Laetitia joue les agents doubles. Cardone tend un piège aux élèves… Si elle n’est pas la reine des fourneaux, Thelma sera la reine de la fête !

Jeudi 23 mai 2024 (épisode 931) : A l’heure de la finale, Teyssier mène l’enquête. A L’institut, Tom comprend de justesse que quelque chose se trame… Thelma devient bourreau des cœurs, malgré elle.

Les Vendredi 24 mai 2024 (épisode 932) : A L’institut, Teyssier est plus que jamais décidé à faire tomber la tête de Cardone. De son côté, Alice essaie d’apprendre le tact. Au Double A, Tom joue à un jeu dangereux…



Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

