Demain nous appartient spoiler : Victor face à Manon qui... (vidéo épisode du 9 mai)

Demain nous appartient spoiler – Manon va se retrouver face à Victor Brunet dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, à l’hôpital, Manon croise Victor qui quitte l’hôpital avec Timothée.





Manon, qui culpabilise pour l’accident, présente ses excuses à Victor…







Mais Victor ne lui en veut pas et reconnait même qu’il a sa part de responsabilité puisqu’il était au téléphone et n’a pas entendu la sirène car il avait ses écouteurs. Timothée n’est pas du même avis et reproche à Manon d’avoir mis la vie de son père en danger…

Victor encourage Timothée à être plus souple, d’autant que Manon est son amie. De son côté, Manon est en fauteuil roulant et ne sait pas quand elle va pouvoir remarcher…



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 1682 du 9 mai 2024 : Manon présente ses excuses à Victor

