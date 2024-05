Publicité





20h30 le dimanche du 5 mai 2024 : les invités de Laurent Delahousse













« 20h30 le dimanche » du 5 mai 2024 : les invités

> Face à l’écran : Léa Drucker

Dans la fameuse famille Drucker, elle incarne à la fois l’actrice et la comédienne. Son talent a été récompensé en 2019 par le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film « Jusqu’à la garde ». Elle a ensuite élargi son champ d’action à la télévision en interprétant durant trois saisons le personnage de Laurène Balmes, une psychiatre spécialisée en thérapie comportementale, dans la série « Le Bureau des légendes ». Ce mois-ci, elle est à l’affiche de deux nouveaux films : « Le Tableau volé », réalisé par Pascal Bonitzer, aux côtés d’Alex Lutz et Nora Hamzaoui, sorti le 1er mai, et « Un homme en fuite », dirigé par Baptiste Debraux, qui sera projeté sur grand écran le 8 mai.

> Rencontre avec Estelle Mossely

La sportive d’origine congolaise et ukrainienne a marqué l’histoire en devenant la première boxeuse française à remporter une médaille d’or olympique lors des Jeux de Rio en 2016. Actuellement, elle se prépare intensivement à l’Insep (Institut national du sport) en vue de décrocher une nouvelle médaille cet été. Entre ses entraînements rigoureux, elle consacre également du temps à l’éducation de ses deux fils, Ali (6 ans) et Magomed (3 ans). Le 26 juillet, lors de l’ouverture des Jeux olympiques à Paris, elle défilera comme tous les athlètes sur la Seine, mais elle nourrit le rêve d’être choisie comme porte-drapeau de la délégation française.



> Le live avec Sarah Schwab

La nouvelle star de l’imitation a d’abord fait ses débuts sous les projecteurs en tant que chanteuse. À seulement 13 ans, elle se lance dans la première saison de « The Voice Kid ». Mais ce n’est que dix ans plus tard que son talent éclate réellement au grand jour. En publiant des vidéos d’imitations de Dalida et Vanessa Paradis sur les réseaux sociaux, elle connaît un succès fulgurant. En un temps record, ses vidéos accumulent des vues impressionnantes, attirant l’attention de Patrick Sébastien, qui décide de produire son spectacle, intitulé « Du rêve à la réalité ». Après une représentation réussie au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris, elle se lance dans une tournée nationale à partir du 31 mai, où elle offre au public une palette impressionnante d’une centaine d’imitations.

