The Voice du 20 avril 2024 : quels talents continuent ? (résumé + replay des dernières battles)

The Voice du 20 avril 2024, résumé et replay – C’est parti pour la dixième soirée de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Mika et Vianney terminent les battles ce soir ! Quels talents vont se qualifier pour les cross-battles ?





La première battle est au sein de l’équipe de Vianney. Marco Léna et Sandra s’affrontent sur « Happy » de Pharrell Williams. Vianney décide de poursuivre avec Marco !







Seconde battle de la soirée dans l’équipe de Mika. Okali et Mewhy sont face à face sur « Là-bas » de Jean-Jacques Goldman. Mika affirme que ça se joue sur des détails d’interprétation, il choisit de continuer avec Mewhy pour les cross-battles.

Nouvelle battle dans la team Zazie. Hamid et Auna s’affrontent sur « Sorry seems to be the hardest world » d’Elton John. Zazie hésite beaucoup mais décide de garder Hamid ! Mika hésite mais finalement il ne vole pas Auna.



Place à la Team Bigflo & Oli avec Adnaé et Manon. Elles reprennent « Cécile ma fille » de Claude Nougaro. Bigflo & Oli reconnaissent que c’était leur moins bonne prestation ! Ils décident de poursuivent avec Adnaé.

Ultime battle de l’équipe de Mika. Lance Priester affronte Orange sur « Nights in White Satin » de The Moody Blues. Mika décide d’emmener Orange sur les cross-battles.

On continue avec la Team Bigflo & Oli. Chiara Santa Maria est face à Sahteene sur « Russian Roulette » de Rihanna. Ils décident de continuer avec Sahteene pour la suite de la compétition.

Dernière battle pour l’équipe de Vianney : Noah affronte Patxi Eli sur « Casting » de Christophe Maé. Vianney décide de qualifier Noah pour les cross-battles !

Place à la Team Zazie pour sa toute dernière battle : Déborah et Alexis Carlier s’affrontent sur « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. Zazie décide de poursuivre avec Déborah !

On continue avec Bigflo & Oli pour la dernière battle : Rhéa, Manon et Théo Montagnon s’affronte sur un titre de Ben l’Oncle Soul « Soulman ». Ils décident de garder Rhéa pour la suite de la compétition !

The Voice du 20 avril 2024, le replay

Cette dixième soirée de la saison 2024 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 10ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 27 avril 2024 pour suivre les cross-battles !