Le Quiz des Champions du 20 avril : et le gagnant est... (résumé + replay)

« Le Quiz des champions » du samedi 20 avril 2024 : le gagnant est… Cyril Féraud présentait ce samedi soir sur France 2 un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Qui a remporté la victoire ce soir ?





Verdict… Il s’agit de Xavier du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi » !







« Le Quiz des champions » du 20 avril, Xavier sacré Champion des Champions

La finale opposait Xavier des « 12 coups de midi » à Jarno de « Slam ». C’était très serré et c’est finalement Xavier qui a remporté le trophée avec 6 points contre 5 pour Jarno ! Il est donc le Champion des Champions et il a remporté 20.000 euros à reverser à l’association Handicap 2000.

Xavier succède ainsi à Enzo, gagnant de la dernière édition en novembre dernier. Et notez que c’est la seconde fois que Xavier remporte le Quiz des champions !



« Le Quiz des champions » du samedi 20 avril 2024 : liste des 10 candidats qui s’affrontaient

CHRISTOPHE – Plus grand champion de QPUC

BRUNO – Plus grand champion des 12 Coups de Midi et recordman mondial du nombre de participations à un jeu tv (251 victoires)

CECILE – Gagnante du Trophée des Champions de Slam

JARNO – Gagnant du Trophée des Champions de Slam

SEBASTIEN – 9e plus grand champion de TLMVPSP (113 victoires)

XAVIER – L’un des plus grands champions des 12 Coups de midi et vainqueur du Quiz des Champions numéro 4.

GREGORY – Plus grand champion de TLMASMAD (83 victoires)

AUDE – Plus grande championne de QPUC en nombre de victoires (14 victoires)

DOMINIQUE – 3e plus grand champion de TLMVPSP

ISABELLE – 3e plus grande championne de TLMVPSP

« Le Quiz des champions » du 20 avril 2024 : le replay

Si vous avez manqué le numéro de ce soir du Quiz des Champions, rendez-vous sur France.TV pour le replay.