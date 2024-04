Un Si Grand Soleil du 2 avril : Catherine défie François (résumé et vidéo épisode 1367 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 2 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1367 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 2 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain retrouve Elisabeth pour le petit déjeuner, il vient d’aller nager il est ravi. Alain remarque que ça fait longtemps qu’ils n’ont pas passé un moment comme ça tous les deux. Elisabeth lui propose deux jours supplémentaires mais il ne peut pas, il travaille. Elisabeth lui dit qu’ils se referont un petit week-end comme ça après la fusion.

Boris confronte François avec le business plan ! François est choqué et lui demande comment il a eu ça. Boris lui dit que c’est Enric qui l’a reçu d’un syndicaliste de la banque. Boris est choqué par ce qu’il est écrit dessus, François l’envoie balader…



Eve parle à Manu, elle ne sait pas quoi faire sans nouvelle de Muriel. Manu pense qu’il faut la laisser revenir, elle ne doit pas s’en mêler. Il lui rappelle qu’il va passer devant le juge des libertés, ils vont en savoir plus. Elle doit rester positive.

Justement, Muriel va voir Eliott au parloir. Elle lui dit qu’elle avait décidé de partir, il a détruit toute la confiance qu’elle avait en lui. Mais elle l’aime et il a compris qu’il avait tout ça pour elle. Elle lui laisse une dernière chance ! Il lui demande des nouvelles de Tomas, elle lui montre une photo. Eliott lui demande de l’emmener la prochaine fois, elle hésite.

Alain remercie Elisabeth pour tout ça et lui rappelle qu’elle n’a pas rallumé son portable depuis 18 heures. Elisabeth découvre qu’elle a une urgence avec Laumière. Elle le retrouve au cabinet de Claudine. Ils sont tous choqués par la divulgation du business plan. François pense que la fusion aura lieu quand même mais Elisabeth s’inquiète pour ses employés. Laumière propose d’aller les rassurer.

Eliott est avec Florent, il est stressé. Mais Florent pense que ça va aller. Il doit assumer et faire comprendre au juge qu’il a changé.

Manu est avec Becker, Picard va remplacer le procureur Bernier et un nouvel adjoint va être nommé. Il demande à Manu si Alex va bien, il a une petite mine. Manu lui dit que tout va bien.

Eve reçoit un appel de Florent, ça s’est pas trop mal passé. Il doit purger sa peine mais d’ici 4 mois il pourra bénéficier d’aménagements : sortir la journée et dormir en cellule. Eve est soulagée et le remercie, mais Florent lui dit qu’Eliott a dit ce qu’il fallait dire. Eve est fière de lui et parle de la bonne nouvelle à Manu. Eve espère juste que Muriel lui pardonnera à elle aussi… Ça sonne à la porte, c’est Muriel et le bébé !

Enric rejoint Elisabeth et Bertier. Il la confronte sur les délocalisations et licenciements, il lui dit que tout le monde s’inquiète. Elisabeth dit que non et que Laumière leur expliquera tout demain.

Muriel a dîné avec Eve et Manu. Elle leur parle de sa conversation avec Charles, qui lui a parlé du père d’Eliott. Et elle a apprécié qu’elle ne fasse pas de forcing. Eve et Manu assurent à Muriel qu’ils seront là pour Tomas et elle.

Catherine se sent suivie… François est là, il lui annonce qu’elle peut se brosser pour ses dernières demandes sur son divorce. Elle parade et lui parle des problèmes chez L Cosmétiques… Elle lui parle de la fuite des documents. Catherine parade et lui dit qu’elle finira à vendre des carottes sur les marchés… Elle lui dit qu’il va tout perdre !

VIDÉO Un si grand soleil du 2 avril extrait, Catherine face à François

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv