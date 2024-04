N’oubliez pas les paroles du 1er avril : Karine éliminée face à Arsène, poisson d’avril !

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 1er avril 2024, 16 victoires pour Karine – C’est un gros poisson d’avril qu’a organisé Nagui ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». En effet, lors de la seconde émission ce soir, Nagui a annoncé de nouvelles règles et le possible retour d’anciens grands maestros ! Arsène a ainsi affronté Karine et l’a éliminée.











Sauf qu’en réalité en ce lundi 1er avril, il s’agissait d’une grosse blague ! Un poisson d’avril que Karine a fini par comprendre en cours d’émission, tant c’était assez grossier. Nagui avait bien préparé son coup puisqu’il annonçait de nouvelles règles depuis des semaines ! C’était une énorme supercherie et les règles ne changeront pas.

Dans le détail ce lundi soir dans « N’oubliez pas les paroles », Karine a d’abord signé une 16ème victoire et remporté 10.000 euros sur la première émission. La seconde était juste un poisson d’avril et ne compte pas. Mais 20.000 euros sont allés à l’association SNSM, dont la principale mission est de sauver les vies en mer.

N’oubliez pas les paroles du 1er avril, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



