Un Si Grand Soleil du 25 avril : Alain dans le coma (résumé et vidéo épisode 1384 en avance)

Un si grand soleil du 25 avril 2024, spoiler résumé de l'épisode 1384 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain est hospitalisé, il est dans le coma. Elisabeth est à son chevet, Janet lui explique qu’il souffre d’une cardiomyopathie de stress, qui se déclenche à la suite d’un choc émotionnel. Janet lui dit qu’il est sorti d’affaire, il est plongé dans un coma artificiel pour que son coeur se rétablisse.

Le père de Thaïs lui demande de rentrer tôt, il trouve qu’elle passe trop de temps chez les Aguerra. Elle doit penser à son bac. Thaïs lui assure qu’elle gère les deux. Thaïs reçoit un message vocal d’Arnaud, qui lui propose de l’accompagner à une fête.



Philippe rentre de week-end et dit à Arnaud qu’il se sent en pleine forme. Arnaud reconnait qu’il a meilleure mine. Anne file travailler.

Flore rejoint Elisabeth à l’hôpital. Flore pleure mais Elisabeth la rassure et lui dit que ce n’est pas si grave, ça va aller. Elle la remercie de l’avoir prévenue, Elisabeth lui dit que c’est normal.

Maéva tente de convaincre Thaïs d’aller à la soirée avec Arnaud mais elle dit qu’il ne l’intéresse pas. Chez L Cosmétiques, Bertier informe Boris qu’Elisabeth ne viendra pas. Son compagnon a fait une crise cardiaque à cause du stress, il est hospitalisé. Boris réalise qu’il paie les bétises de ses parents.

Elisabeth annonce à Laumière qu’Alain a fait une attaque à cause de Catherine, elle ne veut pas d’elle et promet de lui mener la vie dure. Plus tard, François en parle à Catherine, qui pense qu’elle finira par se calmer. Mais il lui parle d’Alain, Catherine reconnait qu’elle est surement allée trop loin en se moquant de l’âge d’Alain.

Au lycée, Robin parle à Tiago, qui est mal vis à vis de son grand-père. Il s’inquiète, Robin essaie de le rassurer. Thaïs joue encore avec Philippe, qui note ses progrès. Il lui dit qu’il veut que le jeu lui revienne quand il sera plus là. Elle est très touchée. Arnaud rentre alors que Thaïs allait parler. Il lui demande pour la soirée, Thaïs refuse. Philippe lui conseille de se faire plaisir. Thaïs accepte de venir.

Janet appelle Philippe avec une bonne nouvelle : il est de nouveau sur la liste des greffes ! Il annonce la nouvelle à Anne. Pendant ce temps là, Thaïs et Arnaud repartent de la fête. Ils finissent par s’embrasser… Mais Thaïs le repousse, Arnaud se vexe et s’en va.

Flore et Elisabeth sont au chevet d’Alain, elles se soutiennent. Alain se réveille ! Il découvre qu’Elisabeth est là. Pendant ce temps là, Janet en parle à Clément. Ils pensent que ça va leur permettre de se remettre ensemble.

VIDÉO Un si grand soleil du 25 avril extrait, Thaïs et Arnaud s’embrassent

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv