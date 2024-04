Zone Interdite du 14 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Rungis, le plus grand marché de produits frais, est en train de vivre sa révolution. Avec l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, le marché propose des petits prix mais aussi des produits plus sains et plus écoresponsables.

📺 #ZoneInterdite, ce dimanche à 21:10 sur M6 pic.twitter.com/gAAapEp5Wb

— Zone Interdite (@ZoneInterdite) April 11, 2024