Capital du 26 mai 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 26 mai 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Restaurants à moins de 20 euros : comment se régaler sans se ruiner ? ».





Capital du 26 mai 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Flunch : le grand retour ?

Flunch, contraction de « family » (famille) et « lunch » (déjeuner), a révolutionné les pauses-déjeuner des zones commerciales ! Créée par la famille Mulliez dans les années 1970, cette chaîne de restauration a atteint son apogée avec plus de 220 restaurants en France, en Espagne, au Portugal, et même en Russie. Son succès a été tel que le verbe « fluncher » est entré dans le langage courant. Cependant, la chaîne a connu une période difficile, notamment à cause de la concurrence accrue des fast-foods depuis le début des années 2000. Face à l’ascension des burgers, même les frites à volonté n’ont pas suffi pour maintenir l’attrait du jambon braisé. Pour se relancer, Flunch a décidé de tourner la page de l’ambiance vieillissante des cafétérias traditionnelles. Les restaurants arborent désormais un look pop et branché, avec une carte diversifiée proposant pizzas, burgers, et woks asiatiques. Ces nouvelles recettes, associées à des petits prix, visent à rivaliser avec McDonald’s et Burger King et à séduire la jeune génération. Ce renouveau sera-t-il suffisant pour inciter les Français à revenir fluncher ?

Petits prix, nouveaux burgers : McDonald’s contre-attaque !

Avec deux millions de repas servis quotidiennement et 1 560 établissements en France, McDonald’s est le leader de la restauration rapide dans le pays de la gastronomie. Depuis quarante ans, la chaîne américaine a su conquérir les Français avec ses menus burger-frites et sodas. Toutefois, McDonald’s fait face à une concurrence croissante, notamment de la part de Burger King. Pour riposter, McDonald’s entreprend plusieurs actions. D’abord, l’expansion dans les campagnes, où la concurrence est moins présente. Quels sont les critères pour choisir ces villages et est-ce une stratégie gagnante ? Ensuite, pour répondre à l’inflation et à la perception des prix élevés, McDonald’s a lancé un menu à 5 euros. Est-ce que cette initiative est rentable ? Plongeons dans les coulisses de cette opération reconquête du géant américain.



Restos routiers ou ouvriers : qui pourra battre les rois du « fait maison » à petits prix ?

Entrée, plat et dessert pour moins de 15 euros, avec des plats faits maison, c’est la promesse des restaurants routiers et ouvriers en France. Comment parviennent-ils à offrir une telle qualité à des prix si bas ? Ces restaurants optimisent chaque aspect : organisation des cuisines, négociations serrées avec les fournisseurs, et lutte anti-gaspillage. Cependant, une fois l’addition payée, restez-vous convaincus d’en avoir eu pour votre argent ? Le label des Relais Routiers, reconnu depuis près d’un siècle, garantit la qualité de ces établissements autrefois fréquentés principalement par les camionneurs, mais de plus en plus prisés par les familles souhaitant un bon repas à prix modique. De nouveaux guides se lancent également sur ce créneau, témoignant de l’engouement des Français pour ces adresses authentiques et abordables.

Capital du 26 mai 2024, extrait vidéo

Flunch fait son retour et transforme ses restaurants en lieux pop et branchés. Petits prix, nouveaux burgers, McDonald’s riposte face à la concurrence ! Restos routiers ou ouvriers : les Français raffolent du « fait maison » à petits prix ! 📺 #Capital, dimanche à 21:10 sur M6 pic.twitter.com/6kGcApfGEF — Capital (@CapitalM6) May 23, 2024

« Restaurants à moins de 20 euros : comment se régaler sans se ruiner ? », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.