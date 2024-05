« Raid Dingue » de et avec Dany Boon ce dimanche soir sur TF1 (26 mai 2024)

Publicité





« Raid Dingue » de et avec Dany Boon, c’est en mode rediffusion ce soir, dimanche 26 mai 2024. Une comédie qui vous fera passer une belle soirée pour terminer ce week-end !





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Raid Dingue » : l’histoire

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences (tir, combat au corps à corps, intuition policière, etc… ) sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues.

Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraine sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.



Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l’agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d’arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale.

Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu’ils parviennent à travailler en binôme sans s’entretuer au cours des entrainements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.

Dans les rôles principaux : Dany Boon (Eugène Froissard), Alice Pol (Johanna Pasquali), Michel Blanc (Jacques Pasquali), Yvan Attal (Viktor), Sabine Azéma (Marie-Caroline Dubarry)

Le saviez-vous ?

🎬 Ce film est la 5ème réalisation de Dany Boon après « La Maison du bonheur », « Bienvenue chez les Ch’tis », « Rien à déclarer » et « Supercondriaque ».

🎬 Avec ce film Dany Boon a notamment voulu rendre hommage aux films de Jean-Paul Belmondo

🎬 Le tournage a duré 2 mois et demi environ nécessitant la mobilisation de 400 personnes sur les différents lieux de tournage (France et Belgique)

🎬 Dany Boon et Alice Pol seront à l’affiche du « Dindon » le 25 septembre dans les salles.

🏆 Grâce à ce film, Dany Boon a reçu le premier César du public… un césar pour lequel il avait plusieurs fois milité.

🏅« Raid Dingue » a été un beau succès au box-office avec 4.5 millions d’entrées lors de sa sorties en salles début 2017.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle du film.

Raid Dingue avec Dany Boon et Alice Pol, dimanche à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/O7x4y4fIjJ — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) January 28, 2022

« Raid Dingue » c’est ce soir dès 21h10 sur TF1 !!