« Coup de foudre, mystère et sable fin » : votre téléfilm ce 22 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

« Coup de foudre, mystère et sable fin » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 22 mai 2024 – Ce mercredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre, mystère et sable fin ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre, mystère et sable fin » : l’histoire, le casting

Claire, une jeune New-Yorkaise, travaille comme rédactrice pour un site internet. Récemment séparée de son petit ami, elle entreprend de redécorer son appartement avec l’aide de son meilleur ami. En fouillant, ils découvrent un album photo appartenant à sa mère, décédée douze ans auparavant. À leur surprise, ils découvrent que dans sa jeunesse, sa mère vivait à Playa Mariposa, au Mexique, et semblait très heureuse, ce qui contraste fortement avec le souvenir d’une mère stricte que Claire a toujours eu. Curieuse de cette période inconnue de la vie de sa mère, Claire décide de partir pour Playa Mariposa afin d’en apprendre davantage. Sur place, elle rencontre Juan, le grand amour de jeunesse de sa mère, avec qui elle noue une amitié, espérant ainsi percer les mystères du passé maternel. Claire fait également la connaissance d’Antonio, un jeune chef cuisinier qui travaille avec Juan. Malgré des débuts difficiles, Claire et Antonio se rapprochent, et elle découvre qu’il a bien plus à lui offrir qu’une simple visite de la ville et quelques recettes de cuisine.

Avec : Lucía Gómez-Robledo (Claire), Pierre Louis (Jairo), Luis Gatica (Juan), Sergio Rogalto (James)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un été à Channing ».

« Un été à Channing » : l’histoire et le casting

Jack et ses deux enfants, Tyler, encore petit, et Mikki, adolescente en colère, viennent passer les vacances d’été dans une maison de plage ayant appartenu à Lizzie, leur mère décédée cette année. Ils sont accueillis par les parents de Lizzie. Cependant, la mort de cette dernière a profondément affecté tout le monde, rendant les relations très tendues. Le fantôme de Lizzie apparaît régulièrement à Jack pour l’aider à naviguer dans sa nouvelle vie et celle de ses enfants.

Avec : Sam Page (Jack Armstrong), Amanda Schull (Lizzie Armstrong), Sarah Drew (Jenna Fontaine), Madeline Grace Popovich (Mikki Armstrong), Gavin Borders (Tyler Armstrong)