Un Si Grand Soleil spoiler : le grand retour d’un personnage phare ! (résumé épisode du 3 juillet 2024)

Un si grand soleil spoiler, épisode 1425 prime du 3 juillet 2024 – C’est un grand retour qui vous attend dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, dans quelques jours, un personnage phare va faire son retour à Montpellier.





Pour le plus grand plaisir de Claire et Florent, c’est Kira qui est de retour !







C’est la fin des épreuves du bac pour les lycéens en Terminale. La nostalgie les gagnent alors qu’à la rentrée ils seront tous dans des filières différentes. Et pour la fête d’après bac, Kira va faire son grand retour auprès de sa famille et ses amis.

C’est Robin qui organise la fête et il annonce à Tiago qu’il est pris à la fac de Lille. Il est sur liste d’attente à Montpellier et va peut être donc partir à l’autre bout de la France !



Et pendant ce temps là, Claire et Florent sont de plus en plus au bord de la rupture… Claire refuse d’accompagner Florent au barbecue chez Janet et Clément, il s’y rend seul et au plus mal.

