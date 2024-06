C à vous du 17 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 juin 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives anticipées : programme du RN, appels des célébrités contre les extrêmes… Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National

🔵 📌 Législatives anticipées : La France Insoumise refuse l’investiture à Alexis Corbière, Raquel Garrido et Danielle Simonnet. Raquel Garrido est l’invitée de C à vous



🔵 📌 L’angoisse des Français depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale : on en parle avec le psychiatre Serge Hefez

🔵 📌 Législatives anticipées : pourquoi la dissolution de l’Assemblée fait planer une menace pour l’économie française. L’analyse de Fanny Guinochet, journaliste spécialisée des questions économiques et sociales pour France Info et La Tribune,

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Worlds Apart pour la tournée “I gotta a feeling”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 17 juin 2024 à 19h sur France 5.