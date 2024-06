Quotidien du 17 juin 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 17 juin 2024, les invités – Ce lundi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 17 juin 2024

➤ Gilles Finchelstein, secrétaire général de la Fondation Jean-Jaurès

➤ Anne-Charlène Bezzina, politologue et constitutionnaliste



➤ Anamaria Vartolomei et Matt Dillon, pour « Maria » – Au cinéma mercredi

Synopsis : Maria, à mi-chemin entre l’enfance et l’âge adulte, captive l’écran dans le film sulfureux devenu culte : Le Dernier Tango à Paris. Rapidement propulsée sous les feux de la rampe, elle devient une actrice iconique sans être prête ni pour la gloire, ni pour le scandale…

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 17 juin 2024 à 19h25 sur TMC.