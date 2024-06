Secret Story du 17 juin 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 17 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.





A l’heure du petit dej dimanche matin, Lou avoue qu’elle est nostalgique. Alexis s’isole et regarde les photos de Zoé…







Pour la fête des pères, les habitants peuvent parler avec leurs papas grâce au téléphone rouge. Des jolis moments d’émotion !

La Voix organise une « chasse aux secrets perdus » pour découvrir les secrets des anciens habitants. Ils reçoivent des indices et peuvent aller buzzer. Ils font leurs propositions et découvrent ensuite les secrets !



Place à jeu de la Voix. Ils doivent se classer sur certains thèmes. Pour le plus compétiteur, ils désignent Alexis en 1er, Maxence 2ème, Lou et enfin Léo. Pour le plus séducteur, Maxence se place 1er, suivi d’Alexis. Pour le plus capable de remporter Secret, Lou se place en 1er, suivie de Léo, Alexis, Maxence.

La Voix organise une soirée nostalgie, avec les meilleurs costumes de la saison. Léo reçoit l’appel de son père, qui avec beaucoup d’humour demande à parler « à sa soeur » Lou.

Et alors que la Voix annonce un freeze, Zoé fait son retour dans la maison ! Tout le monde est ravi de revoir Zoé avant de la laisser discuter avec Alexis. Zoé doit reconnaitre qu’elle n’est pas bien depuis une semaine… Elle a du mal se confier à Alexis mais ils finissent par se prendre la main et s’avouer qu’ils seront ensemble à la sortie !

Lou parle ensuite avec Zoé, elle s’inquiète un peu aussi de la réaction de son copain à l’extérieur… Zoé s’en va mais malgré son envie, pas bisou. Elle lui explique qu’elle ne peut pas.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 17 juin

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la dernière quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.