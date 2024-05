Demain nous appartient du 20 mai : Renaud en urgence absolue (résumé + vidéo épisode 1689 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1689 de DNA – Renaud est en soins intensifs et en urgence absolue ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Marianne a très peur et s’effondre dans les bras de Chloé…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 20 mai 2024 – résumé de l’épisode 1689

Renaud est en état d’urgence absolue, tandis que Marianne est submergée par le stress et la peur. Aaron prend une décision difficile qui pourrait compromettre les chances de survie de Renaud… Mais il assure à Marianne qu’il ne peut pas le ré-opérer à l’heure actuelle.

En prison, Etienne reçoit des nouvelles de sa famille. Pendant ce temps, Bruno commet une nouvelle bourde et François interrompt un tête-à-tête entre Violette et Jordan alors qu’ils étaient enfin sur le point de s’embrasser…

VIDÉO Demain nous appartient du 20 mai – extrait de l’épisode

