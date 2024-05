Plus Belle La Vie du 20 mai 2024 : Betty incontrôlable, le RAID intervient (résumé + extrait vidéo épisode 96 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 96 de PBLV – Betty est incontrôlable et retient Aya en otage cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le RAID doit intervenir !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 mai 2024 – résumé de l’épisode 96

Le RAID est à la résidence pendant que Betty retient Aya en otage. Djawad est terrifié pour sa sœur. Ariane négocie avec Betty, qui exige de voir Kilian. Ariane explique que Kilian ne peut pas être libéré si facilement et demande à Betty de laisser Aya partir. Betty menace de tuer Aya, qui pleure, et malgré les assurances d’Ariane que Kilian va sortir, Betty refuse de relâcher Aya et raccroche, en colère.

Aya demande de l’eau à Betty, qui finit par céder. Betty lui dit qu’elles ne seront jamais amies et que c’est la faute d’Aya si elles en sont là. Aya répond que Kilian lui avait parlé de leur rupture, mentionnant combien il avait du mal à enlever sa bague.

Kilian arrive à la résidence et est accueilli par Thomas, inquiet. Samuel conduit Kilian à Ariane et Jean-Paul, qui le préparent à parler à Betty au téléphone. Betty, en pleurs, demande pardon à Kilian et lui demande de venir. Bien qu’il tente de la convaincre de descendre, Betty insiste pour qu’il monte. Finalement, elle descend en retenant Aya sous la menace de son arme. Betty finit par emmener Aya sur le toit, suivie par Kilian. Il lui fait une déclaration d’amour et promet de toujours être là pour elle. Betty, persuadée qu’il se moque d’elle, s’apprête à tirer sur Aya.



Pendant ce temps, Lucie annonce à Léa et Yolande qu’elle a ses premières règles et qu’elle a mal. Plus tard, Léa découvre un flacon ouvert et soupçonne Lucie d’avoir simulé ses règles… Elle ne comprend pas pourquoi Lucie aurait menti, mais Yolande pense que confronter Lucie pourrait la braquer. Léa propose à Lucie un rendez-vous chez la gynéco. Lucie lui demande finalement d’annuler le rendez-vous. Elle imite ensuite la signature de son père dans son carnet de correspondance pour justifier une absence…

VIDÉO Plus belle la vie du 20 mai 2024 – extrait vidéo

