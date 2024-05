Demain nous appartient spoiler : Nathan réconforte Valentine qui... (vidéo épisode du 23 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Valentine va tomber de haut dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Valentine cherche activement un job d’été mais ça s’annonce beaucoup plus compliqué que prévu !











La jeune femme sort d’un entretien dans un restaurant, où on lui a dit qu’elle était trop jeune… Ils lui ont proposé un stage non rémunéré ! Valentine est très déçue, Nathan essaie de la réconforter et l’encourage à rester positive.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1692 du 23 mai 2024 : Valentine est déçue

