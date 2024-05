Enquête Exclusive du 26 mai : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 26 mai 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Panama : alerte aux portes de l’Amérique ».





Enquête Exclusive du 26 mai 2024 : votre émission en résumé

Le Panama occupe une position géographique unique, un carrefour incontournable entre l’Atlantique et le Pacifique, à l’entrée de l’Amérique. Cependant, cet État d’Amérique centrale fait face à des menaces inédites. Situé à la jonction des Amériques du Nord et du Sud, son célèbre canal, essentiel pour le commerce mondial, connaît une saturation inédite. Pour la première fois de son histoire, des embouteillages monstres forcent les porte-conteneurs à attendre des semaines pour traverser d’un océan à l’autre. La cause de cette paralysie est inattendue : le canal manque d’eau. Le fonctionnement de ses écluses géantes dépend de l’eau douce des lacs environnants, mais le pays subit une sécheresse sévère, menaçant le quotidien des quatre millions de Panaméens et provoquant des tensions.

En plus de son rôle crucial dans le commerce de marchandises, le Panama est une étape clé pour les migrants du monde entier. Dans la dense jungle du Darién, des milliers de personnes suivent chaque jour un parcours périlleux pour rejoindre l’Amérique du Nord. En 2023, un demi-million d’hommes, de femmes et d’enfants ont risqué leur vie sur cette route, affrontant la boue, la soif, les blessures et les chaleurs extrêmes pendant des jours. Malgré ces dangers, leur nombre ne cesse d’augmenter, alimentant un lucratif business. Des clans de passeurs vendent à prix d’or l’accès à la jungle et les ravitaillements nécessaires.



« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.