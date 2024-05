Un Si Grand Soleil du 27 mai : Arnaud avoue, Anne libérée (résumé et vidéo épisode 1403 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1403 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 27 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Dans la piscine, Thaïs est inconsciente et sombre faire le fond. Manu plonge ! Il la remonte à la surface et lui sauve la vie ! Thaïs est sous le choc quand elle voit la police embarquer Arnaud. Au commissariat, Alex interroge Cédric. Il lui parle de la tentative de meurtre d’Arnaud sur Thaïs. Il lui fait écouter un enregistrement où Cédric et Arnaud planifient le meurtre de Thaïs.

Nathalie confie à Tom qu’elle veut faire bonne impression pour son nouveau travail chez L Cosmétiques. Elle espère qu’ils la garderont après le CDD. Tom a confiance en lui, elle va assurer.



A l’hôpital, Maéva rejoint le père de Thaïs. Elle est sous le calmant pour se reposer. David vient leur annonce qu’elle s’est réveillée, elle va bien mais est très choquée, il conseille qu’elle voit la psy de l’hôpital. Ils vont la voir, Thaïs fond en larmes en voyant Maéva, qui la prend dans ses bras.

Manu interroge Arnaud, qui finit par avouer que c’est lui qui a tué son père. Il dit avoir tout organisé pour en finir avec son père. C’est lui qui a demandé à Cédric d’informer les cambrioleurs, tout était planifié. Il a attendu que les cambrioleurs partent pour se relever, il a pris un coussin et a rejoint son père dans son bureau. Il était encore endormi, il l’a étouffé ! Arnaud dit qu’il l’aimait et qu’il l’a tué pour abréger ses souffrances. Manu trouve que c’est une drôle de façon d’aimer, il pense que c’est plutôt pour l’argent. Arnaud dit qu’il s’en fiche de son fric.

Berthier accueille Nathalie chez L Cosmétiques, il lui montre son poste. Bilal arrive, Berthier fait les présentations. Quand il la laisse, elle interroge Elisabeth sans savoir de qui il s’agit… Elle fait un impair pour son tout premier jour. Elisabeth le prend mal et demande à Boris qui est cette nouvelle standardiste, il lui dit que Berthier l’a recommandée. Elisabeth annonce qu’elle est nulle. Boris la défend, il a confiance en elle.

Karine explique à Maéva qu’elle a croisé la mère de Tom au boulot, qui a l’air sympa. Maéva lui dit que Tom était inquiet, elle a eu plein de problèmes, l’addiction au jeu. Maéva lui dit de garder tout ça pour elle, personne ne doit le savoir au travail. Pendant ce temps là, Nathalie et Berthier dînent ensemble, Nathalie s’en veut pour Elisabeth. Il la rassure, elle ne pouvait pas savoir. Il lui dit que Boris a pris sa défense. Nathalie la remercie. En repartant, Berthier lui dit qu’il pense tout le temps à elle… Elle écourte et s’en va. Finalement elle revient sur ses pas, elle lui a dit qu’elle a passé une bonne soirée et s’en va.

Manu raconte tout à Clément, il n’en revient pas de ce qu’a fait Arnaud, qui est dans le déni complet. Il va être soumis à un test psychiatrique mais Manu pense qu’il est conscient de ce qu’il a fait. Il a tout décrit dans les moindres détails. Pendant ce temps là, Anne est libérée de prison. Florent est là pour l’accueillir. Elle le remercie, émue.

