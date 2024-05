Eurovision 2024 : quels sont les 26 pays en compétition ? (résultats demi-finales)

Publicité





Eurovision 2024 pays qualifiés – C’est hier soir qu’avait lieu la deuxième demi-finale de l’Eurovision 2024 à Malmo en Suède. A la veille de la grande finale, on connait donc maintenant la liste des 26 pays qualifiés qui s’affronteront samedi soir.











Aux côtés de la Suède, pays vainqueur l’an dernier, et le « Big Five » déjà qualifié composé de la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, on retrouvera donc en finale de l’Eurovision 2024 : la Lettonie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Norvège, Israël, la Grèce, l’Estonie, la Suisse, la Géorgie, et l’Arménie.

Rappelons que c’est Slimane qui représentera la France avec son titre « Mon amour ».

Et selon les pronostics des parieurs, Slimane devrait terminer dans le top 5 de cette finale 2024 du concours de l’Eurovision !



VIDÉO EUROVISION 2024 Slimane interprète « Mon Amour »