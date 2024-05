« Spring break meurtrier » : votre téléfilm ce 10 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Spring break meurtrier » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 10 mai 2024 – Ce jeudi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Spring break meurtrier ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Spring break meurtrier » : l’histoire, le casting

Kayla et ses amies partent en vacances au bord de la mer, où elle peut enfin se consacrer à sa passion, le surf. Sa notoriété grandissante lui fait espérer une carrière professionnelle dans ce domaine. Cependant, son fiancé, Nick, manquant de foi en elle, parie sur sa meilleure amie, Ally, et perd une somme considérable d’argent. Pour récupérer ses pertes, il élabore un plan qui finit par tourner au désastre.

Avec : Kalen Bull (Kayla), Grace Patterson (Ally), Kristi Murdock (Michelle), Derek McDonnell (Nick)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Une lycéenne diabolique ».

« Une lycéenne diabolique » : l’histoire et le casting

Withney Manning subit la pression de sa mère et de sa grand-mère pour être élue Reine du bal de promo. Son père, qui a quitté sa mère cinq ans plus tôt, est impuissant face à la créature diabolique et torturée par la réussite que sa fille est en train de devenir. Withney est prête à évincer tous les obstacles et surtout Natasha Hart, une fille dont elle croyait n’avoir rien à craindre et qui s’est présentée pour tenir tête à la terreur qu’impose Withney dans les couloirs du lycée. En effet, ceux qui ne sont pas avec elle payent cher leur exclusion, à coup de ridiculisations. Withney poste une photo de nu truquée avec la tête de Natasha et va plus loin encore en plaçant de la drogue dans la voiture de cette dernière avant de la dénoncer à la police. Natasha, qui a eu des problèmes de drogue quelques années plus tôt, voit son avenir s’effondrer et se lance dans un combat pour prouver son innocence.

Avec : Ashley Jones (Connie Manning), Kaitlyn Bernard (Whitney Manning), Kayleigh Shikanai (Natasha Hart), Krista Bridges (Sarah Hart)