Mask Singer : quelle célébrité est derrière le Lémurien ? Indice !

Mask Singer saison 6 indices sur le Lémurien – C’est dans quelques heures que TF1 diffusera la deuxième soirée de la saison 6 inédite de « Mask Singer ». Camille Combal vous présentera six nouveaux costumes, parmi lesquels le Lémurien ne vous laissera pas indifférent. Déjà curieux d’en savoir plus ? On vous donne un premier indice !











Mask Singer saison 6 : qui se cache sous le Lémurien ?

Zoom sur le costume du Lémurien. Le Lémurien a reçu une distinction carrément impressionnante : la légion d’honneur ! Mais beaucoup de célébrités l’ont reçue et on ne va pas vous cacher que ce n’est pas l’indice le plus simple… Un acteur ? Un chanteur ? Un sportif ? Tout est possible ! On en saura plus ce soir en entendant sa voix pour la toute première fois.

Indice n°1 : « J’ai reçu la Légion d’Honneur »



Ce premier indice vous inspire-t-il ? D’autres indices à venir ce soir dans le deuxième prime de Mask Singer !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 10 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger