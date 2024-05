Ici tout commence spoiler : Teyssier perd le contrôle et s’attaque à Mehdi (vidéo épisode du 5 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va totalement perdre le contrôle et déraper face à Mehdi dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Teyssier va s’attaquer physiquement à Mehdi et menacer de lui bruler la main !











A cause des manipulations de Cardone et Charlène, Emmanuel est convaincu que c’est Mehdi qui a mis le feu au Bleupré. Mehdi lui assure qu’il se trompe, ce n’est pas lui ! Il reconnait qu’il était là ce soir là et qu’il a appelé les pompiers, mais c’est tout.

Emmanuel devient fou et attrape le bras de Mehdi… Il met sa main au dessus de l’eau bouillante ! Charlène arrive juste à temps, Emmanuel lâche Mehdi qui s’en va.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 940 du 5 juin 2024, Teyssier dérape

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.