Secret Story du 31 mai 2024 : qui sont les éliminés ? (résumé et replay de la quotidienne)

Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 31 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. On retrouve Christophe Beaugrand entouré du public. Il salue les quatre nominés, pour qui la pression monte à l’approche du verdict des votes du public.





Maxence et Perrine s’isolent pour parler de Lou et des confidences de Kelyan qui pense qu’elle a des sentiments pour lui. Et Maxence a peur que Perrine soit éliminée.







Justine et Léo continuent leur mission secrète. Ils se retrouvent mais quand Justine revient, Lou remarque qu’elle a quelque chose dans la main. Lou et Francesca la poursuivent et pensent que c’est lié à son secret. Mais Justine avait juste la gourde d’Alexis.

Francesca et Kelyan sont face à Charlène et Perrine dans la zone de jeu pour la revanche des nommés. La Voix annonce les résultats du jeu : c’est Perrine qui remporte le jeu ! Elle peut prendre sa revanche en passant 5min avec l’habitant de son choix en face à face. Sans surprise, Perrine choisit de parler avec Lou.



Les deux jeunes femmes se retrouvent en zone de jeu. Perrine lui parle des images qu’elle a vu d’elle au sujet de Maxence. Elle lui explique que Maxence se sent mal vis à vis de ça. Lou lui dit qu’il n’y a aucune logique au switch de Maxence. Lou pense que Maxence a préféré son amie de l’aventure pour leur histoire naissante. Lou lui annonce que quoique lui dira Maxence, c’est terminé. Elle dit que c’est irrattrapable. Perrine essaie de défendre Maxence mais pour lui c’est mort…

Perrine revient pas bien dans la maison rose, elle rechigne à rapporter ce que Lou lui a dit. Maxence s’isole avec Perrine, qui lui raconte que Lou a la haine contre lui.

Place à la soirée des nommés dans chacune des maisons. Ils vont ensuite tous se coucher, Lou rumine encore sur Perrine et Maxence qui n’assument pas leur relation.

Et les 2 habitants éliminés de Secret Story sont…

C’est l’heure du verdict des votes du public. Les quatre nommés disent au revoir et rejoignent le sas. Christophe annonce les résultats par maison : dans la maison rose, le public a sauvé Perrine ! Charlène est donc éliminée. Et dans la maison bleue, le public a sauvé Kelyan ! Francesca est donc éliminée aussi.

Rendez-vous à 19h sur TFX pour l'After et demain à 17H15 sur TF1 pour la prochaine quotidienne.