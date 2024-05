« Indochine, une guerre oubliée » : votre documentaire ce soir sur France 3 (1er mai 2024)

Publicité





« Indochine, une guerre oubliée » au programme TV du mercredi 1er mai 2024





A voir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Indochine, une guerre oubliée » : présentation

La guerre d’Indochine s’est déclarée comme l’une des périodes les plus violentes de décolonisation du XXe siècle. Entre 1940 et 1954, cette partie de l’empire colonial français est devenue un théâtre de conflit intense, où Français et Vietminh ont plongé la région dans un tourbillon de violence, affectant toute une population et tout un écosystème.

Les armes qui ont déchiré cette péninsule indochinoise étaient souvent soutenues par les grandes puissances, qui ont fait de ce conflit un terrain crucial de la guerre froide. Derrière chaque explosion, chaque tir de munition, se cachait l’influence et le soutien stratégique des superpuissances mondiales.



Ce documentaire-événement s’efforce de révéler toute l’ampleur de ce conflit oublié, qui fut le prélude à la guerre du Vietnam. Au-delà des actes héroïques sur le champ de bataille, il met en lumière la brutalité totale, l’aveuglement et l’absurdité de cette guerre à travers des témoignages poignants et des archives percutantes.