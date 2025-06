Samuel Étienne réagit à l’arrêt de “Questions pour un champion” en quotidienne : “La tentation d’arrêter a été forte”

Publicité





Après l’annonce de l’arrêt de « Questions pour un champion » en quotidienne sur France 3 dès la rentrée, Samuel Étienne est sorti du silence. Sur sa chaîne Twitch, l’animateur a confié qu’il avait sérieusement envisagé de quitter l’aventure.



“Je ne vous cache pas que la tentation d’arrêter et de me consacrer à de nouveaux projets a été forte”, a-t-il déclaré face à ses abonnés. « Je n’ai pas besoin de la télévision pour vivre et faire vivre ma famille. Je le fais pour le jeu, son public, ses équipes«