« L’amour selon Emilia Bloom » : votre téléfilm ce 8 mai sur TF1 (histoire, interprètes et vidéo)

« L’amour selon Emilia Bloom » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 8 mai 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il intitule « L’amour selon Emilia Bloom ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’amour selon Emilia Bloom » : l’histoire

Emilia, romancière à succès, utilise une séance de promotion comme prétexte pour revenir dans sa ville natale après de longues années d’absence, afin de renouer avec ses enfants, Zach et Taylor. Ces derniers ont dû affronter la perte de leur père et le départ de leur mère, et cherchent tous deux à reconstruire leur vie amoureuse. Cependant, les retrouvailles avec leur mère s’avèrent complexes, mettant à l’épreuve leurs émotions et leurs relations familiales.

L’amour selon Emilia Bloom, interprètes et personnages

Avec : Melora Hardin (Emilia Bloom), Arienne Mandi (Franki), Katherine McNamara (Taylor Bloom), Max Lloyd-Jones (Zach Bloom)



VIDÉO « L’amour selon Emilia Bloom » : la bande-annonce