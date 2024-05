Ici tout commence spoiler : Kelly bouleversée par la disparition de... (vidéo épisode du 13 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner à la Coupe de France de cuisine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Laetitia va mystérieusement disparaitre et inquiéter tout le monde !





La veille, Kelly et Laetitia se sont disputées. Et depuis, plus personne n’a vu Laetitia et elle ne donne plus signe de vie ! Kelly, Lionel et Salomé ont appelé tous les hôpitaux du coin, personne ne l’a vue.







Et Landiras explique que Laetitia ne s’est pas connectée sur les réseaux sociaux depuis la veille…

Kelly a une épreuve de la Coupe de France, Lionel compte aller chercher Laetitia tout seul. Mais Kelly insiste pour venir, elle veut la retrouver avant l’épreuve ! Mais va-t-elle réussir ?



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 923 du 13 mai 2024, Laetitia a disparu

