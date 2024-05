« Les disparues du Grand Canyon » : votre téléfilm ce 6 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les disparues du Grand Canyon » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 3 mai 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les disparues du Grand Canyon ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Les disparues du Grand Canyon » : l’histoire, le casting

Depuis la tragique disparition de son conjoint lors d’une expédition en montagne, Brooke a renoncé à toute incursion dans la nature sauvage. Sa seule compagne reste Sandra, une âme avide d’aventure. Pour célébrer deux décennies d’amitié, elles décident enfin de réaliser leur rêve ultime : une randonnée dans le majestueux parc national du Grand Canyon. Avant leur départ, elles rencontrent Nate, un guide expérimenté, qui leur offre de les accompagner pour découvrir des recoins inexplorés du canyon. Bien que Brooke soit hésitante en raison de son passé, craignant les risques, Sandra, toujours en quête d’émotions fortes, la persuade de suivre Nate pour une expérience plus profonde. Mais dès le début de la randonnée, les deux amies ignorent encore que leur rêve est sur le point de se transformer en un véritable cauchemar.

Avec : Gina Vitori (Brooke Anderson), Philip Boyd (Nate), Katrina Rosita (Sandra), Ryann Wawro (Tara)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le cercle des tricheuses ».

« Nos vies volées » : l’histoire et le casting

Alyssa Manning a été enlevée dans son enfance et a passé sept longues années en captivité avec son ravisseur, Miles Simon, avant d’être finalement retrouvée saine et sauve par ses parents. Devenue adulte, elle anime une émission où elle partage son expérience et offre un soutien aux personnes confrontées à des traumatismes similaires. Sous l’encouragement de son éditrice, Sarah, Alyssa décide de mettre par écrit le récit de son douloureux passé. Alors que la publication de son livre est imminente, Miles, son ancien ravisseur, retrouve la liberté après avoir passé un quart de siècle derrière les barreaux. Peu de temps après sa libération, la fille de Miles, Emma, disparaît mystérieusement. Les soupçons se tournent immédiatement vers Miles…

Avec : Jessica Morris (Alyssa Manning), Sarah Navratil (Sophie Simon), James Hyde (Miles Simon), Jason-Shane Scott (Grant Bradshaw)