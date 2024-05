« L’homme parfait » : le film inédit ce soir sur M6 (17 mai 2024)

Publicité





« L’homme parfait », c’est le film inédit diffusé ce vendredi soir sur M6. Un film réalisé par Xavier Durringer avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval et Valérie Karsenti dans les rôles principaux.





A découvrir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







« L’homme parfait » : l’histoire

Florence, une avocate submergée par ses responsabilités familiales, prend la décision d’acquérir un robot à l’apparence humaine doté d’un physique parfait. Ce robot répond à toutes ses attentes : il assure l’entretien de la maison, s’occupe des enfants, et bien plus encore. Son efficacité suscite même la jalousie de son mari, Franck, un acteur désinvolte au chômage. Inquiet de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les rênes de la situation, d’autant plus que le comportement du robot semble délibérément perturber leur relation !

Avec Didier BOURDON (Franck Pernet), Valérie KARSENTI (Florence), Pierre-François MARTIN-LAVAL (Bobby), Philippe DUQUESNE (Pat), et Frédérique BEL (Chloé)



VIDÉO « L’homme parfait » : la bande-annonce