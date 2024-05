Mask Singer du 17 mai : quelle star internationale est derrière la Reine de Glace ? (prime 3)

Publicité





Mask Singer du 17 mai 2024 – Camille Combal vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour suivre le 3ème prime de la saison 5 de « Mask Singer ». Alors que la semaine dernière c’est le Cornichon et le Léumurien qui ont du se démasquer, ce soir les enquêteurs accueillent une première star internationale !





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 17 mai 2024, qui se cache derrière le masque de la Reine de Glace ?

Après David Hasselhoff, Tori Spelling, Mel B, ou encore Anastacia les saisons précédentes, ce soir une star internationale se cache sous le sublime costume de la Reine de Glace. Les enquêteurs – Kev Adams, Laurent Ruquier, Chantal Ladesou et Inès Reg – vont devoir tenter de découvrir de qui il s’agit. Et un premier indice a été dévoilé : la Reine de Glace connait bien les Grammy Awards !

Sauront-ils découvrir qui est cette star internationale sur le plateau de Mask Singer ?

L’enquête continue également avec les 8 masques encore en compétition : la Libellule, la Geishamurai, l’Épouvantail, l’Hippopotame, le Léopard, la Main, le Robolapin et la Perle. Celui ou celle qui aura le moins convaincu devra se démasquer ce soir ! Et la star internationale devra elle aussi tomber le masque.



La Reine de Glace shine like a diamond (non, ce n'est pas Rihanna) mais tout comme elle, les Grammy Awards, ça la connait ! Une idée ?! 🎭 🕵️ 𝙈𝘼𝙎𝙆 𝙎𝙄𝙉𝙂𝙀𝙍, vendredis, 21h10 sur @TF1 et en streaming sur @tf1plus#MaskSinger #ReinedeGlace #Enquete #Indice #Costume pic.twitter.com/ZsqfsONw6j — Mask Singer (@MaskSinger_TF1) May 14, 2024

Mask Singer du 17 mai, vidéo bande-annonce

Et pour patienter jusqu’à ce soir, on vous propose de découvrir un extrait vidéo de ce qui vous attend.