« Mariage au domaine » : votre téléfilm ce 9 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

« Mariage au domaine » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 9 mai 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Mariage au domaine » : l’histoire, le casting

Après l’héritage du domaine viticole de sa grand-mère dans la Napa Valley, Cassandra, une avocate renommée, décide de prendre un congé sabbatique afin de restaurer la propriété qui a été à l’origine de nombreux conflits familiaux. Au contact d’Alec, un homme charmant, elle découvre davantage sur cette grand-mère qu’elle a à peine connue et réussit à apaiser les tensions du passé, tout en laissant place à un nouvel amour, différent de tout ce qu’elle a connu auparavant.

Avec : Denise Boutte, Colin Lawrence, Tiffany Yvonne Cox



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un vignoble pour deux ».

« Un vignoble pour deux » : l’histoire et le casting

Jenna aspire à devenir maître sommelière, mais elle échoue pour la deuxième fois à l’examen. Son compagnon, Aidan, gère un restaurant étoilé à San Francisco, et elle espère un jour pouvoir travailler pour lui. À l’approche de l’anniversaire de mariage de ses parents, elle retourne sur le domaine familial, le vignoble Savern, fondé par sa grand-mère, pionnière dans le domaine viticole. Là, elle rencontre Marcelo, le nouveau vigneron du domaine, qui a initié de nombreux changements, prônant les vins naturels. Bien que sceptique au départ, Jenna reconnaît son talent et souhaite inscrire le nouveau vin du domaine au concours viticole régional. Bien que le vin ne remporte pas de prix, Marcelo attire l’attention d’une figure de la sommellerie qui lui propose de travailler sur son domaine en Australie. Aidan finit par accepter d’engager Jenna, mais elle se rend rapidement compte que la relation n’est pas conforme à ses rêves.

Avec : Laura Osnes (Jenna Savern), Juan Pablo Di Pace (Marcelo Castillo), Matthew James Dowden (Aidan Parker), Eric Keenleyside (Mike Savern)