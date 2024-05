Demain nous appartient spoiler : Chloé apprend une grande nouvelle ! (vidéo épisode du 14 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Chloé va apprendre une grande nouvelle dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Chloé et Alex guettent avec impatience les résultats du concours d’infirmière…











Publicité





Et alors que les résultats ne sont pas encore tombés, Marianne débarque avec un petit cadeau pour sa fille… Elle lui offre un coffret à bento, pour prévoir ses repas quand elle sera à l’hôpital ! Chloé comprend que sa mère connait déjà les résultats… Et effectivement, Marianne lui annonce qu’elle a réussi son concours !

Chloé est plus heureuse que jamais et Marianne lui confie qu’elle est très contente et fière d’elle.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Etienne arrêté, Bénédicte au plus mal (vidéo épisode du 14 mai)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1685 du 14 mai 2024 : Chloé reçue au concours d’infirmière

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.