Secret Story estimations : Pimprenelle et Aïmed au coude à coude, c’est très serré ! (SONDAGE)

Publicité





Plus que quelques heures avant le prime de Secret Story, et le suspense est total ! Les toutes dernières estimations de notre sondage, recueillies ce jeudi en fin de journée, confirment une tendance déjà observée ce matin : Aïmed et Pimprenelle sont au coude-à-coude, avec exactement le même pourcentage de soutien du public.











Publicité





🔸 Aïmed : 30,95 %

🔸 Pimprenelle : 30,95 %

🔸 Adrien : 20,24 %

🔸 Célia : 17,86 %

Les deux favoris restent donc parfaitement à égalité en tête des intentions de vote, tandis qu’Adrien et Célia semblent plus en retrait… mais dans une configuration aussi serrée, rien n’est encore joué.

⚠️ Nous rappelons que ce sondage est indicatif et n’a aucune incidence sur le résultat officiel. Seuls les votes validés via les canaux de Secret Story seront pris en compte pour désigner le ou la candidat(e) éliminé(e) ce soir.



Publicité





📺 Verdict à découvrir ce soir en prime sur TFX, dans une émission qui s’annonce explosive !

Sondage Secret Story 13 nominations 4 : qui doit rester ?

Qui doit rester ? Adrien Aïmed Célia Pimprenelle Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.