Secret Story du 22 mai 2024 : qui sont les nominés ? Résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 22 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mardi dans la maison des secrets. Au petit déjeuner, Maxence rapporte à Léo et Perrine sa discussion avec Justine.





Il leur parle de la vidéo de Zoé et Cassandra, le clan se réjouit. Ils veulent mettre Zoé dans le sas. Pendant ce temps là, Lou est dans la salle des décisions, elle peut choisir un complice dans la maison des secrets. Elle choisit Francesca ! Le but de Lou est que Francesca, Charlène et Justine rejoignent leur clan.







Francesca emprunte donc la trappe du confessionnal et elle découvre que Lou est dans la pièce secrète. Lou lui explique tout et sa décision d’éliminer Cassandra. Francesca est sous le choc de tout ça. Lou réussit à la convaincre de nominer Zoé et Cameron. De retour dans la maison, Francesca tente de convaincre les autres sans rien révéler.

Cassandra est convoquée au confessionnal. La Voix lui montre les images de Charlène qui a découvert la trahison d’elle et Zoé. Cassandra ne comprend pas comment elle a su. Elle interroge Cameron, qui lui assure qu’Alexis et lui n’ont rien dit. Cassandra accuse donc Zoé, mais elle lui assure elle aussi que non.



Zoé décide d’aller jouer enfin franc jeu avec Charlène et Francesca. Tout le monde s’explique enfin, Charlène est touchée par ces trahisons. Et Cassandra raconte la vidéo qu’elle a vu. Le clan de Maxence, Léo et Perrine se frotte les mains.

La Voix annonce que le Maître Secret de la Maison a le pouvoir d’éliminer un habitant et que sa décision est déjà prise ! Mais il y aura quand même des nominations cette semaine. La Voix annonce que c’est Cassandra qui est éliminée et qui quitte définitivement la maison. Cassandra pleure, elle est sous le choc et aimerait savoir qui c’est qui a fait ce choix.

Après le départ de Cassandra, tout le monde est sous le choc. Charlène doute que ce soit Francesca derrière cette élimination.

Et les nominés sont…

La Voix annonce qu’il y aura 3 nominés désignés par leurs votes cette semaine. La Voix annonce qu’il s’agit de Zoé, Cameron et Alexis !

Rendez-vous demain à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne.