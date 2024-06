Demain nous appartient spoiler : Jack fait un choix, il annonce à Rayane que... (vidéo épisode du 19 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Entre Jack et Rayane, c’est très tendu dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Jack va prendre une grande décision !











En effet, alors que Rayane a largué Jack sans ménagement et sans explication, il revient finalement vers lui et lui parle du bac de français comme si de rien était… Mais Jack n’a aucune envie de faire semblant !

Rayane assure à Jack qu’il ne prend plus de booster et qu’il a tout arrêté. Il a dit la vérité à Karim qui va l’aider. Mais Jack s’en moque et annonce à Rayane qu’il ne reviendra pas en arrière : c’est fini entre eux !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1711 du 19 juin 2024 : Jack et Rayane, c’est fini !

